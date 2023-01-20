Beşiktaş, Wout Weghorst'un yerini çabuk doldurdu. Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getiriyor. Aboubakar Beşiktaş'a geldi mi? Beşiktaş Aboubakar'ı transfer etti mi? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Aboubakar Beşiktaş'a geldi mi? Beşiktaş, Wout Weghorst'un yerini çabuk doldurdu. Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüyü İstanbul'a getiriyor. Aboubakar Beşiktaş'a geldi mi? Beşiktaş Aboubakar'ı transfer etti mi? merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ?

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için bu akşam 22.00'de İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlılar ile 2.5+1 yıllık sözleşmeye imzaya atacak Kamerunlu golcü, yıllık 2.5 milyon euro alacak.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Aboubakar, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bu akşam saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'nda olacak.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Beşiktaş ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Vincent Aboubakar, yıllık 2.5 milyon euro kazanırken, 500 bin euro da bonus alacak. Daha önce siyah-beyazlı formayı 2 dönem giyen Aboubakar, Kara Kartal ile 2 şampiyonluk yaşadı.