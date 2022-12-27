Günlük hayatta kullanılan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan Abonman kelimesi anlamı merak ediliyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Abonman ne demek? Abonman nedir? Abonman ne anlama gelir? araması yaptı. İşte detaylar...

Abonman ne demek? Günlük hayatta kullanılan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan küfe kelimesi anlamı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Abonman ne demek? Abonman nedir? Abonman ne anlama gelir? soruları aratılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ABONMAN NE DEMEK?

bir alıcı ile satıcı arasında, malın ya da hizmetin sürekli olarak sağlanmasına yönelik anlaşmadır. İETT kartlarda da var olan abonman kart anlamı ise belirli bir ücret karşılığında aylık olarak toplu taşımalardan faydalanmadır.