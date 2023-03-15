Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı Üzücü olay sonrası Abide köprüsü nerede? Şanlıurfa Abide Köprülü Kavşağı ne zaman yapıldı merak edildi.

Dün akşamdan beri etkisini gösteren sağanak yağış Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi. Sel felaketi sonrası can kayıpları yaşanan ABide köprüsü merak edildi. Abideköprüsü nerede? Şanlıurfa Abide Köprülü Kavşağı ne zaman yapıldı?

ABİDE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI NEREDE?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'daki trafik sorununa neşter vurularak kente kazandırılan Abide Köprülü Kavşağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açıldı. Kavşak iki viyadüğün yapılması ve alt yollarının tamamlanmasıyla trafiği ciddi oranda rahatlattı.

Şanlıurfa'da birçok konuya el atarak çözüme kavuşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şehrin trafik sorununa da neşter vurarak çözüme kavuşturdu. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında yeni bulvarlar, caddeler, çevre yolu niteliğindeki güzergahları açan Başkan Beyazgül'ün vizyon projesi Abide Kavşağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı.

Şanlıurfa'nın trafik yükünü karşılamakta zorlanan Abide Kavşağına Art germeli iki viyadük yapılarak araçların trafikte daha konforlu seyir yapmalarının önü açılırken kavşak sayesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldırdı.