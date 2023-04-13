Kurra hafız Abdurrahman Sadien'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Abdurrahman Sadien kimdir? Hafız Abdurrahman Sadien kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kurra Hafız Abdurrahman Sadien'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Dünyanın en önemli hafızlarından kabul edilen Abdurrahman Sadien kimdir merak ediliyor. Peki, Abdurrahman Sadien kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, nerede yaşıyor? İşte bilgiler...

ABDURRAHMAN SADİEN KİMDİR?

Abdurrahman Sadien dünyaca ünlü Güney Afrika'lı Kurra hafızdır.

Abdurrahman Sadien 1959 yılında Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde dünyaya geldi. Kuran'ı Kerim okumaya 1996 yılında yani 7 yaşında başladı. Abdurrahman Sadien'in ilham aldığı kişi dünyaca ünlü Kur'ân okuyucusu Abdulbasit Abdussamed'dir. Abdurrahman Sadien 1986 senesinde İran'da yapılan Dünya Kur'ân Okuma Yarışması'na katılmıştır. Buradaki yarışmadan sonra şer'i ilimler ve Arapça tahsili için Mısır'a gitti. Abdurrahman Sadien şeyh Ebu'l Ayneyn Said Çelen'in yanında ders görmüştür ve eğitim almıştır.

Abdurrahman Sadien 1988 senesinde Mısır'da yapılan bir yarışmada 1. lik elde etti. 2003 yılından bu yana ülkemizde ve bazı ülkelerde davetlere katılıyor ve Kuran'ı Kerim tilaveti yapıyor. Yapılan araştırmalara göre Abdurrahman Sadien ülkemizde 1200'den fazla programda Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirmiştir.