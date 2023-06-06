Abdurrahman Muhammed Uludağ kimdir? Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere 13 özel ve devlet üniversitesine rektör ataması yapıldı. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim ise merak edildi. Peki, Abdurrahman Muhammed Uludağ kimdir? Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ kaç yaşında, nereli?