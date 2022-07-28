Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir? Abdurrahman Kürşat Aydoğan hayatı ve biyografisi!
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelişme sonrası yeni rektörler hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir? İşte, Abdurrahman Kürşat Aydoğan hayatı ve biyografisi!
4 üniversiteye ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı. Peki, Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir? Abdurrahman Kürşat Aydoğan hayatı ve biyografisi!
ABDURRAHMAN KÜRŞAT AYDOĞAN KİMDİR?
TED Ankara Koleji Lisesi'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesine giren Aydoğan 1980 yılında M.B.A'de doktora dereceni aldı.
1986'da Syracuse Üniversitesi'nde finans alanında yüksek lisans yaptı. Bilkent'e katılmadan önce Ball State Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi.
1991-2004 yılları arasında İşletme Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptı. Resmi Gazete'nin bugün ki sayısına göre Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirildi.