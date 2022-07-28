4 üniversiteye ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı. Peki, Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir? Abdurrahman Kürşat Aydoğan hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHMAN KÜRŞAT AYDOĞAN KİMDİR?