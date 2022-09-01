Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te yayımlanan köşe yazısında "Size Haziran 2023 seçimlerinin sonucunu ya da bundan sonra olacakları söyleyeyim mi? Nereden bileceksin derseniz, kesin doğru yani sahih bilgi, çünkü Allah özel elçisi ile her konuda olduğu gibi, bana haber gönderdi!" ifadelerini kullandı. Ardından hayatı merak edildi. Peki, Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi nedir?

3 Nisan 2013 tarihinde Hükümet tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik "Akil İnsanlar Heyeti" Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Peki, Abdurrahman Dilipak ne dedi? Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Abdurrahman Dilipak, 1949 yılında Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye'de dünyaya geldi. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Fatma Pakize'dir. Dilipak, 1969 yılında Konya İmam-Hatip lisesini tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alsa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne girdi. Burada 2 yıl okuduktan sonra İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna kaydoldu ve 1980 yılında mezun oldu.

1964 yılında kısa süreli Düz içinde Kasırga isimli bir kartela gazete çıkarttı. 1969'da, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde Arazi Elektirifikasyonu Kontrolcüsü olarak çalışma hayatına başladı, 1971'de judo antrenörü oldu, 1972'de Fetih Yayınevi'ni ve Hertür Yayın Dağıtım Şirketi'ni kurdu, 1973'te Yeni Sanat Dergisi Yayın Kurulunda yer aldı. Aynı yıl MTTB Sinema Kulübü üyesi oldu. Ardından, Burak Film Kurucu Ortakları arasında yer aldı ve milli sinema tartışmalarına katıldı.

1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık yapmıştır.

AKİL İNSAN DİLİPAK

3 Nisan 2013 tarihinde Hükümet tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik "Akil İnsanlar Heyeti" Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır.

1975 tarihinde Asiye Turgut'la evlenen Dilipak'ın 4 çocuğu bulunmaktadır.

ÜYELİKLERİ

Düziçi Milliyetçi Gençler Derneği, Mazlum-Der İnsan Hakları Ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Dış Basın Derneği, Kudüs Derneği, Türkiye Engelliler Vakfı, Acıbadem Faikbey Camii, İslami Çevre Hareketi Maltepe Çevre Kültürü Gurubu, IHH İnsani Yardım Vakfı, Rabia Platformu

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ

MSP Genel Merkezi (Danışmanık), Milli Haber Ajansı (Genel Müdürlük), Panel Dergisi (Yayın Yönetmeni), Yeni Zemin Dergisi (Yayın Kurulu Üyeliği), İnsan Hakları Ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Genel Başkan Yardımcılığı), Kudüs ve Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği (Kurucu Üyelik), Risale, Emre, Esra, İşaret Yayınevleri (Yayın Danışmalığı)

TV PROGRAMLARI

Ateşten Gömlek (Kanal 7), Haber Yorum (Kanal D), 2x2 ve Analiz (Kanal 6), Beyin Fırtınası, Tartışa Tartışa (NTV), Bıçak Sırtı (Ülke TV)

KİTAPLARI

Cumhuriyet'in Şeref Kitabı, Yağmalanan Ülke Türkiye, Bir Başka Açıdan KEMALİZM, İNÖNÜ Dönemi, Menderes Dönemi

ABDURRAHMAN DİLİPAK NE DEDİ?

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te yayımlanan köşe yazısında "Size Haziran 2023 seçimlerinin sonucunu ya da bundan sonra olacakları söyleyeyim mi? Nereden bileceksin derseniz, kesin doğru yani sahih bilgi, çünkü Allah özel elçisi ile her konuda olduğu gibi, bana haber gönderdi!" ifadelerini kullandı.

"Tamam, 'Dilipak kafayı yedi' diyeceksiniz biliyorum" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

"Mehdilik, Mesihlik, Nübüvvet iddiasında değilim, haşa. Öyle kerametim de yok. Öyle, kalpleri çevirdiğim, göklerin hazinesinin anahtarını ele geçirdiğim, göklerin ordularına komuta ettiğim gibi bir iddiam yok. Geleceği de bilmiyorum. Sadece gökle yer arasında ne varsa geçmiş ve gelecek hakkında bilgi veren 'o kitap'tan haber veriyorum."

"Bizimkiler Bu Seçimler İçin Çalışıyorlar Şimdiden"

"Bizimkiler, bu seçimler için çalışıyorlar şimdiden. Sahi, bizim karşımızdakiler kazanırsa, onu kim seçtirmiş olacak. O da Allah'ın iradesi içinde olacak. Biz Allah'ın rızasını gözeteceğiz. Yoksa, haşa Allah'ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen parasına para, yetmeyen aklına akıl yetirecek değildir. Siz çok çalışmazsanız, Allah'ın tek başına gücü bu işe yetmediği için ötekilerin dediği olmuş olmayacak. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahu teala. Yani kim kazanırsa kazansın, Allah'ın dediği olacak. İsterse Şeytan parti kursun, o parti kazansın, bu Allah'ın iradesi içinde olan bir şeydir.

İki hatırlatma daha:

1-Size hayır gibi gelen şeylerde Allah şer, şer gibi gelen bir şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. O, şer gibi görünen şeyleri Hayra tebdil edendir. O'nun hikmetinden sual olunmaz. 2-Her topluluk layık olduğu gibi idare olunur. Siz kendinizi değiştirmeden, Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez.

"Babanız Peygamber Olsa Gelse Sizi Kurtaramaz"

Ve babanız peygamber olsa gelse, sizi kurtaramaz, ki haşa artık peygamber gelmeyecek ve kurtarıcı da yok. Asıl değişmesi gereken sizsiniz. Kimseye ezelde takdir edilen rızıktan başkası yok, kaderiniz de değişmeyecek, ecelinizde. Ezeli ve ebedi bilgisi ile hüküm sahibi, kadir-i mutlak olarak Allah ebede kadar olan her zamanı ve mekanı kuşatmıştır. O'nun iradesi dışında hiçbir şey yoktur.

Peki biz bu işin neresindeyiz?"