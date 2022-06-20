Abdurrahman Delen kimdir? Abdurrahman Delen hayatı, sanatı ve eserleri!
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Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Abdurrahman Delen, türküleri ile halkın beğenisini topluyor. Yeni neslin de yakından takip ettiği Abdurrahman Delen hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Abdurrahman Delen kimdir? İşte, Abdurrahman Delen hayatı, sanatı ve eserleri!
Yaptığı her eser Sosyal Medya, Görsel medya, Yerel ve Ulusal basında büyük ses getirerek haber konusu olan Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Abdurrahman Delen, müzikseverler Abdurrahman Delen hakkında detayları araştırdı. Peki,Peki, Abdurrahman Delen kimdir?
1972 yılında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dünyaya gelen Abdurrahman Delen, ilkokulu Kiğı'da okuyup orta ve lise eğitimine İstanbul'da devam eder. Lise yıllarında şiire olan tutkusu sayesinde onlarca şiir yazmaya başlar. Düzgün diksoyunu sayesinde bir çok yöresel etkinliklerde sahnede yerini alıp sunuculuk yapar. Aynı zamanda her çıktığı platformlarda şairliğini ve sunuculuğunun yanı sıra müziğe olan tutkusunu ortaya koyup Türküler söylemeye başlar.
"BARIŞ VE KARDEŞLİK" marşını yazar, besteler ve seslendirir. Arkasında "FIRSATÇILAR" isimli Türküyü yazar besteler ve seslendirir. Toplum olaylarına kayıtsız kalmayan delen çocuk istismarı konusunda da bir girişimde bulunup "DOKUNMAYIN ÇOCUKLARA" adlı şiiri yazar ve okur. Çeşitli kadın cinayetlerinin artması sonucu yine duyarsız kalmayan Delen "KADINSIZ BİR DÜNYA YAŞANMAZ OLUR" şiirini yazıp seslendirir.
Yaptığı her eser Sosyal Medya, Görsel medya, Yerel ve Ulusal basında büyük ses getirerek haber konusu olur. Üretken bir sanatçı olan Abdurrahman delen 2019 Yılında en iyi çıkış yapan Halk Müzik sanatçısı ödülü alır. Aynı zamanda 2019 yılında Sosyal sorumluluk Projesi ödülüne "DOKUNMAYIN ÇOCUKLARA" eseriyle layık görülür.
Abdurrahman Delen eserleri:
Baba
Gidelim Sivas'a
Geri Bildirim
Kim Bilir
Gülemedim
Yeşil Ördek
Marş
Eylen Dur Yolcu
Baba Nasihati
Fırsatçılar Fırsatçılar
Kadınsız Bir Hayat Yaşanmaz Olur
Dokunmayın Çocuklara
Yeter Artık Git Korona
Epilepsi