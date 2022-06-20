Abdurrahman Delen kimdir? Abdurrahman Delen hayatı, sanatı ve eserleri!

Yaptığı her eser Sosyal Medya, Görsel medya, Yerel ve Ulusal basında büyük ses getirerek haber konusu olan Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Abdurrahman Delen, müzikseverler Abdurrahman Delen hakkında detayları araştırdı. Peki,Peki, Abdurrahman Delen kimdir?

1972 yılında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dünyaya gelen Abdurrahman Delen, ilkokulu Kiğı'da okuyup orta ve lise eğitimine İstanbul'da devam eder. Lise yıllarında şiire olan tutkusu sayesinde onlarca şiir yazmaya başlar. Düzgün diksoyunu sayesinde bir çok yöresel etkinliklerde sahnede yerini alıp sunuculuk yapar. Aynı zamanda her çıktığı platformlarda şairliğini ve sunuculuğunun yanı sıra müziğe olan tutkusunu ortaya koyup Türküler söylemeye başlar.

"BARIŞ VE KARDEŞLİK" marşını yazar, besteler ve seslendirir. Arkasında "FIRSATÇILAR" isimli Türküyü yazar besteler ve seslendirir. Toplum olaylarına kayıtsız kalmayan delen çocuk istismarı konusunda da bir girişimde bulunup "DOKUNMAYIN ÇOCUKLARA" adlı şiiri yazar ve okur. Çeşitli kadın cinayetlerinin artması sonucu yine duyarsız kalmayan Delen "KADINSIZ BİR DÜNYA YAŞANMAZ OLUR" şiirini yazıp seslendirir.

Yaptığı her eser Sosyal Medya, Görsel medya, Yerel ve Ulusal basında büyük ses getirerek haber konusu olur. Üretken bir sanatçı olan Abdurrahman delen 2019 Yılında en iyi çıkış yapan Halk Müzik sanatçısı ödülü alır. Aynı zamanda 2019 yılında Sosyal sorumluluk Projesi ödülüne "DOKUNMAYIN ÇOCUKLARA" eseriyle layık görülür.

Abdurrahman Delen eserleri:

Baba

Gidelim Sivas'a

Geri Bildirim

Kim Bilir

Gülemedim

Yeşil Ördek

Marş

Eylen Dur Yolcu

Baba Nasihati

Fırsatçılar Fırsatçılar

Kadınsız Bir Hayat Yaşanmaz Olur

Dokunmayın Çocuklara

Yeter Artık Git Korona

Epilepsi

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