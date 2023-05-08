2023 seçimlerine kısa süre kala seçim hakkında merak edilenler artmaya başladı. Uzun süredir ülkenin gündeminde yer alan seçim ile ilgili araştırılanlar arasında ise Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı? Abdüllatif Şener milletvekili adayı oldu mu, hangi partiden? soruları yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı? Abdüllatif Şener milletvekili adayı oldu mu, hangi partiden? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı? sorusu gündemde yerini alıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor ve merak edilen detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Siyasi isimlerin milletvekili adayı olup olmadığı gündemde yerini alırken merak edilen isimler arasında Abdüllatif Şener yer alıyor. Vatandaşlar Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı? Abdüllatif Şener milletvekili adayı oldu mu, hangi partiden? sorularını aratıyor.

ABDÜLLATİF ŞENER MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

14 Mayıs'a kısa süre kaldı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listeleri YSK'ya teslim edildi. Teslim edilen listede Abdüllatif Şener'in ismi yer almıyor. Abdüllatif Şener bu seçimlerde milletvekili adayı olmadı.