Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Abdüllatif Şener hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Abdüllatif Şener'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener kaç yaşında, nereli? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Abdüllatif Şener hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Abdüllatif Şener'in hayatını araştırıyor. Peki, Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener kaç yaşında, nereli? Abdüllatif Şener hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener (d. 26 Nisan 1954, Yıldızeli, Sivas), Türk siyasetçi, ekonomist, maliyeci, akademisyen, TBMM milletvekili, eski başbakan yardımcısı, eski maliye bakanı ve Türkiye Partisinin kurucusudur.

58. Hükûmet ve 59. Hükûmet'te devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, öncesinde 54. Hükûmet'te maliye bakanı, TBMM 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 21. Dönem Fazilet Partisi, 22. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas milletvekili olarak görev yaptı. Halen 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili olarak görevini sürdürmektedir.

Hayatı

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954'te, Ahzerat ve Bedirhan Şener'in oğlu olarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Emirler köyünde doğdu. Babası Karaçay annesi Çeçen asıllıdır.

Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

Siyasi hayatı

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisinden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.

Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.