Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez." demişti. Peki, Abdullatif Şener'in oğlu mecliste mi? Abdullatif Şener'in oğluna koltuk mu verildi?

ABDULLATİF ŞENER'İN OĞLU MECLİSTE Mİ?

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Şener, bu açıklama ile dikkatleri üzerine çekerken; oğlu ile ilgili bir iddia ise kulisleri hareketlendirdi. CHP'den vekil adayı gösterilmeyen Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şener, Odatv'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Oğlum zaten CHP grubunda çalışıyordu. Dolayısıyla Meclis içinde bir takım yer ve makam değişiklikleri olağanüstü bir şey değil. Zaman zaman CHP cenahından da yapılan işlerden. Dolayısıyla bunu abartmanın bir şeyi yok bence. Niye üzerine gidiyorlar anlamak mümkün değil. Sinekten yağ çıkarmak gibi bir şey. 30 senedir siyasetteyim, 4 buçuk yıl başbakan yardımcılığı yaptım, bir yıl Maliye Bakanlığı yaptım, çocuklarımın holdingleri, gemicikleri falan yok. Herkes kıt kanaat yaşıyor, yaşarken de hayat mücadelesi yaparken de normal gelişen olaylar bunlar."