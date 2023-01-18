Abdüllatif Şener hangi partili? Milletvekili Abdüllatif Şener'in partisi ne? Mevzular konuğu Abdüllatif Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?

Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in hangi partiden olduğu merak edildi. Peki, Abdüllatif Şener hangi parti? CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in partisi ne? Abdüllatif Şener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

Mevzular Açık Mikrofon sunucusu Abdüllatif Şener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Abdüllatif Şener hangi partili? Abdüllatif Şener'in partisi nedir?

ABDÜLLATİF ŞENER HANGİ PARTİLİ?

Abdüllatif Şener, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener (d. 26 Nisan 1954, Yıldızeli, Sivas), Türk siyasetçi, ekonomist, maliyeci, akademisyen, TBMM milletvekili, eski başbakan yardımcısı, eski maliye bakanı ve Türkiye Partisinin kurucusudur.

58. Hükûmet ve 59. Hükûmet'te devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, öncesinde 54. Hükûmet'te maliye bakanı, TBMM 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 21. Dönem Fazilet Partisi, 22. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas milletvekili olarak görev yaptı. Halen 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili olarak görevini sürdürmektedir.