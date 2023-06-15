CHP'nin eski Konya milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı çıkışlarla tepki çekmişti. Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı. Açıklamaların ardından Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti mi, ayrıldı mı? Sorusu gündeme taşındı.

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti! "Kime oy verdiniz?" sorusuna verdiği yanıt daha bomba

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Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti mi, ayrıldı mı? CHP'nin eski Konya milletvekili Abdüllatif Şener, aday gösterilmediği ve milletvekili unvanını kaybettiği 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı çıkışlarla tepki çekmişti. Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı. Açıklamaların ardından Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti mi, ayrıldı mı? Sorusu gündeme taşındı. İşte detaylar...

ABDÜLLATİF ŞENER CHP'DEN AYRILDI MI?

Geçen dönem CHP'den milletvekilliği yapan bu dönem ise liste dışı kalan Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi. Şener ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turunda Sinan Oğan'a, ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

"BEN ZATEN İSTİFA ETTİM"

Canlı yayında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sorulan Şener, "Ben istifa ettim zaten. Açıklamadan önce istifa ettim" dedi. Şener, konuşmasında devamında "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEMİŞ

"2. tur seçimlerinde kime oy verdiniz?" sorusuna da yanıt veren Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim." şeklinde konuştu.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiği ilk tur seçimlerden sonra Şener, "Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" ifadelerini kullanmıştı.

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır.

Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi.

2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.

2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi.

Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.

Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.