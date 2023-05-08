Abdüllatif Şener aday mı? 2023 Abdüllatif Şener nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Abdüllatif Şener aday mı? 2023 Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Abdüllatif Şener aday mı? 2023 Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Abdüllatif Şeneraday mı? 2023 Abdüllatif Şenermilletvekili adayı mı? Abdüllatif Şeneraday mı? 2023 Abdüllatif Şenermilletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
ABDÜLLATİF ŞENERADAY MI?
Özgür Özel YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.