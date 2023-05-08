Abdüllatif Şener aday mı? 2023 Abdüllatif Şener nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Abdüllatif Şener aday mı? 2023 Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Abdüllatif Şener aday mı? 2023 Abdüllatif Şener milletvekili adayı mı? İşte detaylar...