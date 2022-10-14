Abdullatif Reşid kimdir? Kaç yaşında, nereli? Abdullatif Reşid hayatı ve biyografisi!

Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Abdullatif Reşid kimdir merak ediyorlar. Abdullatif Reşid Kaç yaşında, nereli? Abdullatif Reşid hayatı ve biyografisi haberimizde...

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit oldu

Abdullatif Reşid kimdir? Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Abdullatif Reşid kimdir merak ediyorlar.Abdullatif Reşid Kaç yaşında, nereli? Abdullatif Reşid hayatı ve biyografisi haberimizde...

ABDÜLLATİF REŞİD KİMDİR?

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 1944'te doğan Abdüllatif Reşit, 1969-1971 yıllarında Süleymaniye Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Siyasi kariyerine 1960'larda Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) katılarak başlayan Reşit, 1966'da kurulan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) katıldı. Saddam rejiminin çökmesinin ardından 2003-2010 yılları arasında Su Kaynakları Bakanı olarak görev yapan Reşit, 2010'da Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin danışmanı olarak atandı.