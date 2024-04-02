Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı mı? Van'da neler oluyor, olay çıktı mı?

31 Mart yerel seçiminde Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi. Peki, Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı mı? Van'da neler oluyor, olay çıktı mı?

ABDULLAH ZEYDAN'IN SEÇİLME HAKKI GERİ ALINDI MI? NE OLDU?

Gelişme üzerine DEM Parti resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ?

DEM Parti, yayımladığı bir açıklamayla iktidarı 'halkın iradesine saygı duymaya' davet etti. "Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" denilen açıklamada "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."

VAN'DA NELER OLUYOR, OLAY ÇIKTI MI?

Van'da başkanlığın DEM Parti'den alınıp AK Parti'ye verilmesi şehirde tansiyonu yükseltti. Abdullah Zeydan ve beraberindeki partililerin protesto gösterilerine polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale ederken, kalabalık gruplar bölgede sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.