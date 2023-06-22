Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Abdullah Tancan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Abdullah Tancan kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Abdullah Tancan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Abdullah Tancan kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

ABDULLAH TANCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1966 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü'nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ'ta Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Kurul Üyesi olarak atandı ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevine devam etti. 2016 yılı Ocak ayından itibaren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevini sürdürmüştür.

23/07/2018 tarihinde, 2018/34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Bakan Yardımcılığı" görevine atanan Abdullah TANCAN, evli ve 5 çocuk babasıdır.