Abdullah Şahin kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Abdullah Şahin kimdir? Ve Abdullah Şahin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Abdullah Şahin kimdir? Abdullah Şahin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Abdullah Şahin hayatı ve biyografisi!

Abdullah Şahin kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Abdullah Şahin kimdir? Ve Abdullah Şahin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Abdullah Şahin kimdir? Abdullah Şahin kaç yaşında, ne iş yapıyor? Abdullah Şahin hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH ŞAHİN KİMDİR?

1948 yılında Bursa'da doğan Şahin'in babası subay annesi ise öğretmendir. Ayrıca gazeteci ve yazar Haluk Şahin'in kardeşidir. Tiyatro ile ilk tanışması 1962 yılında Bursa Halkevi'nde olmuştur. Daha sonralarında İstanbul'da okuyan abisi Haluk Şahin'in yanına yerleşti ve burada kaldığı sürede İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğu yaptığı dönemde oyuncu Enver Demirkan ile tanıştı ve birlikte "Nokta ile Virgül" adlı bir ikili kurup tek kanallı dönemde TRT'de program yapmaya başladılar. Daha sonralarında ikili 1979 yılında Nokta ile Virgül Paldır Küldür filmi ile sinemada da ter almaya başladı. Nokta ile Virgül ikilisi olarak Şaşkın Milyoner (1980), Uyanık Aptallar (1981), Güldürme Beni (1984) ve Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül (1985) filmlerinde rol aldılar. 1982 yılında ikili birlikte Nokta ile Virgül Tiyatrosu'nu kurdu. Enver Demirkan'ın tiyatrodan ayrılması üzerine tek başına "Nokta Tiyatrosu" adı altında tiyatro çalışmalarına devam etti.

1972 yılında Nilgün Belgün ile evlenmiştir ve 1973'de Oylum Şahin adında bir kızı olmuştur. Nilgün Belgün ile boşandıktan sonra 1982'de Belgin Şahin ile evlenmiştir. Eylül 2012'de Belgin Şahin'den de boşanmıştır. İkinci evliliğinden 1993 doğumlu bir oğlu vardır.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra pek çok sinema filmi ve dizide de rol almıştır. Özellikle Mandıra Filozofu İstanbul (2015), Deli Aşk (2017) ve Seksenler dizisinde 28 bölüm rol almıştır. 28 Şubat 2022'de Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına eski eşi Nilgün Belgün ile birlikte konuk olmuştur.