Kongrede aday olmayacağını açıklayan Osman Nuri Kabaktepe'nin yerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Abdullah Özdemir oturacak. Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifası üzerine Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı seçilmişti. Peki, Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifası üzerine 15 Nisan 2022 tarihinde Bağcılar Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Özdemir, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmuş ve yüzde 56'ya yakın oy alarak yeniden başkan seçilmişti.

Abdullah Özdemir; Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" alanında, Yüksek Lisans yaptı. Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda çalışarak başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, görev süresi boyunca ilçedeki gençlerin sesi oldu. 2014 yılında, AK Parti'den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde; belediye başkanlığı görevine getirilen Abdullah Özdemir, en genç belediye başkanlarından biridir. Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde; AK Parti'nin yüksek oy oranı ile seçilen Belediye Başkanı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.