Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler hayatı ve biyografisi! Abdullah Güler kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Abdullah Güler merak konusu oldu. İşte Abdullah Güler hakkında merak edilen Abdullah Güler kimdir, Abdullah Güler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ABDULLAH GÜLER KİMDİR?

Doğum: 28 Mart 1969 (55 yıl yaşında), Sivas, Türkiye

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2003-2015 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir. TBMM XXVII. ve XXVIII. dönem İstanbul milletvekilidir. Mayıs 2022'de TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, 3 Haziran 2023'te ise AK Parti TBMM Grup Başkanı seçilmiştir.