Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Abdullah Gül Üniversitesi tatil mi? Abdullah Gül Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Abdullah Gül Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Abdullah Gül Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Abdullah Gül Üniversitesi tatil mi? Abdullah Gül Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Abdullah Gül Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.