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Abdullah Gül aday mı? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

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Abdullah Gül aday mı? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında son dönemde Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyordu. Peki, Abdullah Gül aday mı? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte resmi açıklama!

11. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklama ile Abdullah Gül hakkında ortaya atılan Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları cevaplandı. Peki, Abdullah Gül aday mı? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

11. Cumhurbaşkanlığı ofisinin paylaşımında, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır." İfadeleri kullanıldı.

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