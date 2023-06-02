Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı için konuşulan isimler arasında Abdullah Eren geliyor. Peki, Abdullah Eren kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, yeni bakan mı olacak? Abdullah Eren ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Abdullah Eren geliyor. Peki, Abdullah Eren kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, yeni Spor bakanı mı olacak? Abdullah Eren'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ABDULLAH EREN KİMDİR?

1984 İstanbul doğumludur. Aslen Batı Trakya Türklerindendir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans; Londra-Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi almıştır. Siyasi ve akademik faaliyetlerde bulunmuş olan Eren, Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş; SETA İstanbul Ofisi'nde Araştırmacı olarak çalışmıştır. Abdullah Eren, kamudaki Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde bulunmuştur. 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmıştır. Sivil toplum faaliyetleriyle yakından ilgilenen Eren, Balkanlarla ilgili çalışmalar yürüten birçok sivil toplum örgütünde aktif görevler üstlenmiştir. Geleneksel Türk sporlarına da ilgi duyan Abdullah Eren, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.