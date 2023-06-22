Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir, kaç yaşında ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldlu. Bakan yardımcısı olan Abdullah Erdem Cantimur ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Abdullah Erdem Cantimur kimdir, kaç yaşında ve görevi nedir?

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, GÖREVİ NEDİR?

Abdullah Erdem Cantimur 1961'de Kütahya Simav'da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'nda tamamladı.

1980'de Serbest Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan Cantimur, bir dönem Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda dört dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Cantimur 22. Dönem'de Kütahya Milletvekili seçildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, 61 ve 62. hükümetlerde Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.