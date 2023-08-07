Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Abdullah Çiftçi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Abdullah Çiftçi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Abdullah Çiftçi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Abdullah Çiftçi'nin hayatını araştırıyor. Peki, Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi! Detaylarhaberimizde.

ABDULLAH ÇİFTÇİ KİMDİR?

1987 ve 1996 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalışmıştır. Ankara Üniversitesinden mezun olan Abdullah Çiftçi özellikle son dönemlerde, uluslararası ilişkiler, teknoloji, bilim ve dış siyaset ile ilgili katıldığı programlar ile sıkça gündemde yer almaktadır.

Stratejist olan Çiftçi Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İnternet kullanımı ile ilgili sayısız konferans yapmıştır. Özellikle son dönemlerde katıldığı programlar ile adından söz ettiren Çiftçi, aslen Kahramanmaraşlıdır.