Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Abdullah Ayaz kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Ayaz hayatı ve biyografisi

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

1 Şubat 1981'de Trabzon' da doğdu. İlköğrenimini Üsküdar Selimiye İ.Ö. Okulu'nda, ortaöğretimini Üsküdar Burhan Felek Lisesi'nde tamamladı.2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Abdullah AYAZ evli ve 1 çocuk babasıdır.

Sosyal sorumluluk bağlamında çeşitli mesleki,eğitim, spor, sağlık, kültür ve sosyal yardım alanındaki sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev aldı.

YENİ VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ KİMDİR?

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.