Bordo-mavili ekip teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırmıştı. Daha sonrasında gündeme gelen haberlerin ardından Abdullah Avcı Trabzonspor'un teknik direktörü mü oldu? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Abdullah Avcı Trabzonspor'un teknik direktörü mü oldu? Trabzonspor'un teknik direktörü kim?

Abdullah Avcı Trabzonspor'un teknik direktörü mü oldu? Trabzonspor'un teknik direktörü kim?

Abdullah Avcı Trabzonspor'un teknik direktörü mü oldu? Sorusu, son günlerde internet üzerinde gündem konuları arasında yer almakta. Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı. Trabzonspor'un teknik direktörü bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Abdullah Avcı Trabzonspor'un teknik direktörü mü oldu? Trabzonspor'un teknik direktörü kim?

ABDULLAH AVCI TRABZONSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır." Denildi.

Süper Lig'de 8 haftada 4 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yeri çabuk doldu. Sabah saatlerinde Hırvat teknik adamla yollarını ayıran Bordo-mavili ekip, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

Abdullah Avcı aslen Rizelidir. Doğma büyüme Kasımpaşa Kulaksız mahallesindendir. Futbola Vefa'da başladı. Sırasıyla Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa'da oynadıktan sonra en uzun süre futbol oynadığı ve takım kaptanlığı yaptığı İstanbulspor'a transfer oldu. Abdullah Avcı, en üst teknik adamlık lisansı olan Pro-Lisansa sahiptir.