Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'da yönetim Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı. Bordo-mavililer, Hırvat hoca ile yolları resmen ayırmasının ardından yeni teknik direktörü merak edilmekte. Peki, Abdullah Avcı Trabzonspor teknik direktörü mü oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Sorusu, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası gündeme geldi ve birçok taraftar tarafından merakla internet üzerinde araştırılıyordu. Gündeme gelen iddialar nedeniyle bir süredir Abdullah Avcı Trabzonspor teknik direktörü mü oldu? Sorusu araştırılmakta. Peki, Abdullah Avcı Trabzonspor teknik direktörü mü oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

ABDULLAH AVCI TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer kısa süre içinde kararı resmen açıklayacak. Trabzonspor, eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Nenad Bjelica ile yolları ayırır ayırmaz kendilerine şampiyonluk yaşatan ve efsane olarak gördükleri Avcı'ya imzayı attıracak. Trabzonspor'a ilk döneminde 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Avcı, bordo-mavililer ile 116 maçta 1.93'lük puan ortalaması yakaladı.