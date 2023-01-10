Spor Toto Süper ligin 18. haftasında Adanaspor'a deplasmanda 5-0 lık farklı bir skor ile mağlup olan Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı istifa sinyali verdi. Futbolseverler Abdullah avcının açıklamalarının ardından Abdullah Avcı neden istifa etti? Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Pek, Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Abdullah Avcı neden istifa etti? İşte merak edilenler...

Alanyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, etkisiz ve vasat futboluyla taraftarını üzen Bordo mavililerkarşılaşmada kalesinde 5 gol gördü. Bu sezonda ikinci farklı yenilgisini alan Trabzonspor'da başarısız sonuçların ardından gözlerteknik direktör Abdullah Avcı'ya çevrildi. Maç sonu açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam istifa konusunda dikkat çeken açıklamaları futbol gündemine damgasını vurdu. Peki, Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Abdullah Avcı Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Abdullah Avcı istifa mı edecek? Detaylar haberimizde...

ABDULLAH AVCI TRABZONSPORDAN AYRLACAK MI?

Alanyaspor maç sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamaları şu şekilde:

"Bugün oyunda ilk 13 dakika planı çok doğru şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık. 13 dakikada 3 net pozisyon yakaladık. Kırılma anlarını kendimize çevirmeliydik. Büyük takımlar reaksiyon vererek bunları atmalı. Gelen ilk iki top gol oldu. Toplamda 6 isabetli şutun 5'i gol oldu.

Oyuna tepki vermemek, kavga etmemek büyük sorun, geçici durum gibi durmuyor. Karagümrük maçında 4 gol, bugün 5 gol, daha önce yediğimiz goller var. Alışık değilim. Ben de durumu kendi adıma değerlendireceğim.

Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, Alanya'yı da tebrik ederim. Hastalıklı bir durum var. Ekip olarak birçok şeyi yapıyoruz. Formasyonu, oyunu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Biri çıkıyor, her şey değişiyor. Değerlendirme yapmak gerekecek. Her şeyi deniyoruz çünkü. Geri dönüşler alamıyoruz, 26 maç geçici bir durum değil. 26 aydır buradayım, özel anlar yaşandı, kupalar kazanıldı. Trabzonspor tarihinde alışık olan süreçler değil bunlar. Taraftardan özür diliyoruz "ifadelerine yer verdi.

ABDULLAH AVCI İSTİFA MI EDECEK?

Abdullah Avcı'nın, "Ne yapsam olmuyor. Durumu kendi adıma değerlendireceğim" demesifutbol kamuoyunda istifa mesajı olarak yorumlandı. Deneyimli Teknik direktörün önümüzdeki günlerde Trabzonspor'dan ayırması bekleniliyor. Ayrıca Abdullah Avcı Trabzonspor, geçen sezon38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti. Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşatmıştı.