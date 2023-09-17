A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin resmen sona ermesiyle beraber taraftarlar şimdiden Abdullah Avcı Milli Takım teknik direktörü mü oldu, olacak? Sorusuna yanıt arar oldu. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verirken sosyal medyada birçok taraftar Abdullah Avcı şu anda hangi takımda, milli takımı çalıştıracak mı? Sorularını sordu. İşte detaylar…

Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı. O çağrılar sonuç buldu ve Stefan Kuntz; A Milli Takım'ın başında bulunduğu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik kariyeri sonlanmış oldu. Gözler ise Abdullah Avcı'ya çevrildi. Peki, Abdullah Avcı Milli Takım teknik direktörü mü oldu, olacak? Abdullah Avcı şu anda hangi takımda, milli takımı çalıştıracak mı? İşte detaylar…

ABDULLAH AVCI MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

TFF yönetimi, bugün kendisine tebliğ ettiği ayrılık kararı ile ilgili olarak Kuntz'un tazminat durumunu ve fesih işlemlerini hallettikten sonra yeni teknik adam konusunu masaya yatıracak. TFF yönetiminin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu, yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi.

ABDULLAH AVCI ŞU ANDA HANGİ TAKIMDA?

Trabzonspor'u çalıştıran hoca olağanüstü kongre sonrası görevinden ayrılma kararı aldı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı şu an herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

Tam adı Abdullah Mucip Avcı, 31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizeli olan Abdullah Avcı'nın babasının adı Muhsin Avcı'dır. Abdullah Avcı, Ticaret lisesi mezunudur.

Abdullah Avcı, futbola Vefa'da an Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa'da oynadıktan sonra en uzun süre futbol oynadığı ve takım kaptanlığı yaptığı İstanbulspor'a transfer oldu.

1999 yılında aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra teknik direktör kurslarından Profesyonel Lisansa sahip olarak bitirdi.

1999 yılında İstanbulspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2002 yılının sonuna kadar antrenör Aykut Kocaman ile beraber İstanbulspor takımını çalıştırdı. 2002-2003 sezonunda İstanbulspor A2 takımının başına getirildi. TFF PAF Ligi'nde üçüncü oldular. 2003 yılında "Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu" olarak görev aldı.

2004 yılının başında Galatasaray PAF takımında teknik direktör olarak gitti. 2004-2005 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray PAF takımı PAF Ligi şampiyonu oldu.

2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a Teknik Direktörlük için geldi. 2006-2007 sezonunda 1. Lig'i 2. sırada bitirdi. Bu sebeple İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2007-2008 sezonunda Süper Ligde oynamaya hak kazandı. Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kazandı. Sezon sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 12. Sırada tamamladı. 2008-2009 sezonunu 9. sırada, 2009-2010 sezonunu 6. sırada, 2010-2011 sezonunu 12. sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Başakşehir takımına final oynatmış, Beşiktaş ile oynanan final mücadelesinde normal süre berabere bitmiş ve penaltılar sonucu kupayı Beşiktaş kazanmıştır.

Abdullah Avcı, Türkiye milli takım teknik direktörü Guus Hiddink'in görevinden ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğüne 17 Kasım 2011 tarihinde getirildi. 20 Ağustos 2013 tarihinde istifa edene kadar 18 maçta sadece 6 galibiyet ve 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbol takımının adı 4 Haziran 2014 tarihinden itibaren İstanbul Başakşehir Futbol takımı oldu ve 5 Haziran 2014 tarihinden itibaren teknik direktör olarak başına Abdullah Avcı geçirildi. Medipol Sağlık Grubu ile 25 Mayıs 2015 tarihinde 4 yıllık isim sponsorluğu anlaşması yapılınca takımın adı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü oldu.

2014-15 sezonunda İstanbul Başakşehir futbol takımı sezonu 59 puan ile 4.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır. 2015-2016 sezonuna Avrupa Ligine erken veda etti.

Haziran 2019'da Avcı, Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalandı. Ligde ilk maçına Sivasspor karşısında çıktı. 25 Ocak 2020'de Beşiktaş ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ın başında 11 galibiyet aldı.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 Ocak 2021'de Trabzonspor ile 2020 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. 30 Nisan 2022 tarihinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu kazandı.

FATİH TERİM MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK MI?

DHA'nın yaptığı araştırmalara göre, son zamanlarda ismi milli takımla anılan Fatih Terim'in düşünülmediği, bazı medya organlarında yer alan Montella isminin ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler arasında ayrıca Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da yer alıyor.

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