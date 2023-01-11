Peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra görevini bırakacağı konuşulan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile toplantı yaptı. İkili zirve sonrası açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Avcı'nın geleceğine ilişkin konuştu. Peki, Trabzonspor Abdullah Avcı istifa etti mi? Abdullah Avcı kovuldu mu?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı ile yola devam edeceklerini belirten Ağaoğlu, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz." dedi. Abdullah Avcı kovuldu mu? Trabzonspor Abdullah Avcı istifa etti mi?

ABDULLAH AVCI KOVULDU MU?

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz.

Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz. Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.