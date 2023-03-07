Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 2.5 senedir devam ettiği görevinden istifa etti. Sürpriz gelişme sonrası Abdullah Avcı istifa mı etti? Abdullah Avcı neden istifa etti gibi konular merak edildi.

Geçtiğimiz günlerde istifasını duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından bir istifa da teknik direktör Abdullah Avcı'dan geldi. Takımı 38 yıl sonra şampiyon yapan Avcı, görevinden istifa etti. Peki, Abdullah Avcı istifa mıetti? Abdullah Avcı neden istifa etti?

ABDULLAH AVCI İSTİFA MI ETTİ?

Geçtiğimiz günlerde istifasını duyuran Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından bir istifa da teknik direktör Abdullah Avcı'dan geldi. Takımı 38 yıl sonra şampiyon yapan Avcı, görevinden istifa etti. Yeni teknik direktör ise henüz açıklanmadı.