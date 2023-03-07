Trabzonspor'un teknik direktörü olan isim Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı haberlerinin ardından futbolseverler ve Trabzonspor taraftarları arama motorlarında Abdullah Avcı istifa mı etti? Abdullah Avcı neden istifa etti? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

Abdullah Avcı'nın istifa ettiği haberlerinin üzerine futbolseverler Abdullah Avcı istifa mı etti? Abdullah Avcı neden istifa etti? sorularını araştırdı. Trabzonspor ile yoluna devam eden isim hakkında merak edilenler var. Peki, Abdullah Avcı istifa mı etti? Abdullah Avcı neden istifa etti? İşte detaylar...

ABDULLAH AVCI İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Trabzonspor'un teknik direktörü olan Abdullah Avcı bugün itibari ile görevine son verdi. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.