Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu kadrodan çıkarıldı mı? Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu Milli Takım kampından ayrıldı mı?

Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu kadrodan çıkarıldı mı? Sorusu gündeme gelen iddialar ile birlikte merak edildi ve araştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Peki, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu kadrodan çıkarıldı mı? Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu Milli Takım kampından ayrıldı mı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE KEREM AKTÜRKOĞLU KADRODAN ÇIKARILDI MI?

Yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun geçirdiği boyun ve göğüs travması, Abdülkerim Bardakcı'nın ise eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı belirtildi. TFF'den yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.