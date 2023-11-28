Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgi verdi. Peki, Abdülkerim Bardakcı sakat mı, Manchester maçında oynayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in 2-3 hafta sonra takıma döneceğini söyledi. Abdülkerim Bardakcı sakat mı, Manchester maçında oynayacak mı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI SANCHEZ SAKAT MI?

Rakip takımdaki futbolculara değinen başarılı antrenör Okan Buruk, "Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmak için planlarımız var. Rakibe zorluk çıkarabilmek için oyuncu ve planlarınız oluyor. Bunları oyuncularımıza göstereceğiz ve maça hazır şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu.

Alanyaspor maçında sakatlanan ve durumu en çok merak edilen Davinson hakkında konuşan Buruk, " Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz" dedi.

Buruk, "Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz." Dddi.