Abdülkerim Bardakçı kimdir? Abdülkerim Bardakçı kaç yaşında, mevkisi ne? Abdülkerim Bardakçı hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu. Gelişme sonrası Abdülkerim Bardakçı hangi takımlarda oynadı? Abdülkerim Bardakçı kimdir? Abdülkerim Bardakçı kaç yaşında, mevkisi ne?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1994

27 yaşında

Meram

Boy: 1,9 m

Abdülkerim Bardakcı (d. 7 Eylül 1994; Meram, Konya) stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakçı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi.

Haberler.com - Gündem