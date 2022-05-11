Konyaspor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatan Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş'ın radarına girmişti. 27 yaşındaki futbolcu için aylar öncesinden menajeri aracılığıyla çalışmalarda bulunan idareciler, bu transferde artık son düzlüğe girmiş. Abdülkerim Bardakçı kimdir? Abdülkerim Bardakçı kaç yaşında, mevkisi ne?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1994

27yaşında

Meram

Boy: 1,9 m

Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi.

24 Mart 2021'de Türkiye millî futbol takımına çağrıldı. stoper mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

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