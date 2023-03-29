Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın Afrika kökenli Zara adında bir kadınla gizlice evlendiği iddia edildi. Başarılı futbolcunun sevenleri ise arama motorlarında Abdülkerim Bardakcı evlendi mi? Abdülkerim Bardakcı kiminle evlendi, eşi kim? sorularına yanıt aradı.

Geçtiğimiz günlerde milli takım takım kampından baş ağrısı nedeniyle çıkarılan Abdülkerim Bardakcı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Abdulkerim Bardakcı'nın evlendi iddialarının ardından ise futbolcunun hayranları ve Galatasaray'lı taraftarlar arama motorlarında Abdülkerim Bardakcı evlendi mi? Abdülkerim Bardakcı kiminle evlendi, eşi kim? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI EVLENDİ Mİ, KİMİNLE?

YouTube'da yayınlanan "Bize Geçti Mi?" programında Yağmur Çevik, Abdülkerim Bardakcı'nın Afrika kökenli Zara adında bir kadınla gizlice evlendiğini öne sürdü. Zara isimli kadının sosyal medya hesabından bu bilgiye ulaştıklarını belirten Çevik, ikilinin elleri olduğunu iddia ederek parmaklarında yüzük olan iki kişinin elinin olduğu fotoğrafı yayında gösterdi. Çevik ayrıca Zara ile Abdülkerim Bardakcı'nın annesinin aynı karede olduğu bir fotoğrafı çektiklerini belirtti. Çevik, Zara ve Bardakcı'nın annesini stat çıkışı görüntülediklerini ifade ederek fotoğrafları yayında ekranlara getirdi.