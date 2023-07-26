Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Abdulkadir Uraloğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Abdulkadir Uraloğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Abdulkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Uraloğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Abdulkadir Uraloğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Abdulkadir Uraloğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Abdulkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Uraloğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ABDULKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir Uraloğlu (d.1966; Trabzon), Türk siyasetçi ve mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988'de mezun oldu. İzmir bölge müdürüyken 2015 yılında görevinden istifa ederek AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı adayı olmuştu. Ancak o dönem aday gösterilmedi.

23 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından T.C. Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. 4 Haziran 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.