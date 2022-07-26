Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Tutaşı hayatı ve biyografisi!

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ABDÜLKADİR TUTAŞI KİMDİR?

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın Özgeçmişi 1956 Yılı Artuklu/ Mardin doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Mardin'de tamamlamıştır. Ardından girdiği Mardin Eğitim Enstitüsü'nden 1978 yılında mezun olmuştur. Siyası hayatı 1983 Yılında İl Sekreterliği görevi ile başlamıştır. 1989/1994 Yılları arasında Mardin İl Genel Meclis Üyeliği ile 1994/2004 yılları arasında (iki) dönem Mardin İl Belediye Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Belediye Başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini de yürütmüştür. Evli ve dört çocuk babası olan Başkan Abdülkadir Tutaşı İleri seviyede Arapça ve Kürtçe bilmektedir. Yıllardır Mardin'de sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerin yanı sıra gıda sektöründe yer alan sanayi kuruluşunun da yönetim kurulu başkanıdır.

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