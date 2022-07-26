Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Tutaşı hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Tutaşı hayatı ve biyografisi!

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Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Tutaşı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdülkadir Tutaşı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdülkadir Tutaşı kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Tutaşı hayatı ve biyografisi! Abdülkadir Tutaşı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Abdülkadir Tutaşı hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdülkadir Tutaşı kimdir? Abdülkadir Tutaşı kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Tutaşı hayatı ve biyografisi!

ABDÜLKADİR TUTAŞI KİMDİR?

Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın Özgeçmişi

1956 Yılı Artuklu/ Mardin doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Mardin'de tamamlamıştır. Ardından

girdiği Mardin Eğitim Enstitüsü'nden 1978 yılında mezun olmuştur.

Siyası hayatı 1983 Yılında İl Sekreterliği görevi ile başlamıştır. 1989/1994 Yılları arasında Mardin İl

Genel Meclis Üyeliği ile 1994/2004 yılları arasında (iki) dönem Mardin İl Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Ayrıca Belediye Başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini de yürütmüştür.

Evli ve dört çocuk babası olan Başkan Abdülkadir Tutaşı İleri seviyede Arapça ve Kürtçe bilmektedir.

Yıllardır Mardin'de sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerin yanı sıra gıda sektöründe yer alan sanayi

kuruluşunun da yönetim kurulu başkanıdır.

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