Abdulkadir Selvi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi gazetede yazar? Abdülkadir Selvi'nin hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında gazeteci Abdulkadir Selvi geliyor. Peki, Abdulkadir Selvi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi gazetede çalışıyor? Abdulkadir Selvi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde çalışan Türk gazeteci ve köşe yazarı. Abdulkadir Selvi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Gazeteci Abdulkadir Selvi kimdir? Hayatı ve biyografisi sizlerle...

ABDULKADİR SELVİ KİMDİR?

Abdulkadir Selvi (d. 1964, Sivas), Hürriyet gazetesinde çalışan Türk gazeteci ve köşe yazarı. Önceden Yeni Şafak gazetesinde çalışan Selvi, Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine transfer edilmiştir.

Abdulkadir Selvi doğum tarihi : 1964

Abdulkadir Selvi kaç yaşında : 58 yaşında

Abdulkadir Selvi nereli : Sivas

Abdulkadir Selvi mesleği ne : Gazeteci, köşe yazarı

Abdulkadir Selvi 1964 yılında Alevi bir ailenin çocuğu olarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında birçok gazete ve dergide editörlük yaptı.

Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştı, ardından 1992 ve 2000'li yıllarda yayın yapmış olan HBB TV'de muhabir ve haber müdürü olarak çalışmaya başladı. Ayrıca aynı kanalda "Politika Gündemi" isimli programı hazırlayarak sundu. Sonrasında TGRT kanalının Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. 2001 yılında Yeni Şafak gazetesine katıldı ve gazetenin Ankara Temsilcisi oldu. Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine transfer edildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

Abdulkadir Selvi'nin üç kitabı bulunmaktadır: