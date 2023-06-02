Abdulkadir Bitigen kimdir? Abdulkadir Bitigen kaç yaşında, mesleği nedir? Abdulkadir Bitigen biyografisi!
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ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?
Abdulkadir Bitigen (12 Şubat 1983; Kayseri), Türk futbol hakemi. Hakemliğe 2007 yılında başlamıştır. Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise Eskişehirspor - Konyaspor (2014) maçıdır. Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.