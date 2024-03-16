Abdülkadir Altınel kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sivrihisar Belediye Başkan adayı Abdülkadir Altınel kaç yaşında, nereli?
Abdülkadir Altınel kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Sivrihisar Belediye Başkan adayı Abdülkadir Altınel kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Sivrihisar Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Altınel hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Abdülkadir Altınel'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Abdülkadir Altınel kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sivrihisar Belediye Başkan adayı Abdülkadir Altınel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ABDÜLKADİR ALTINEL KİMDİR?
Abdülkadir Altınel, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sivrihisar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Sivrihisar Belediye Başkan adayı Abdülkadir Altınel emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.