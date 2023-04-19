Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Abdulhamit Gül hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Abdulhamit Gül'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Abdulhamit Gül kimdir? Abdulhamit Gül kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Gül hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Abdulhamit Gül hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Abdulhamit Gül'ünhayatını araştırıyor. Peki, Abdulhamit Gül kimdir? Abdulhamit Gül kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Gül hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdulhamit Gül (12 Mart 1977), Türk hukukçu ve siyasetçi. 2017-2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.

Erken yaşamı ve kariyeri

12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Lise eğitimini Oğuzeli İmam Hatip Lisesi'nde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesinde tamamladı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Millî Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Millî Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Siyasi kariyeri

Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. 2003-2010 yıllarında Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi olmuştur. Kasım 2010-22 Eylül 2012 yılları arasında Has Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

HAS Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteyken Hukuki Araştırmalar Derneği üyesi olmuştur. Daha sonra HAS Parti ile AK Partinin birleşmesi üzerine, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Gaziantep milletvekili olmuştur. AK Parti'nin 13 Eylül'de yaptığı MKYK toplantısından sonra Genel Sekreteri olmuştur. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Adalet Bakanı oldu. Görevini 65. ve 66. Hükûmet'te de sürdüren Gül, 29 Ocak 2022 tarihinde görevinden affını istemiştir.