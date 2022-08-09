Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Peki, Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri nelerdir? Abdülhamid Han sondaj gemisi ne zaman çıkıyor? İşte, detaylar…

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlamaya hazırlanıyor. Gemi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Abdülhamid Han sondaj gemisi ne zaman çıkıyor? Abdülhamid Han sondaj gemisi özellikleri nelerdir?

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken gemi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Abdülhamid Han göreve ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos (yarın) tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek tören ile görev yerine uğurlanacak.