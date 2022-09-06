Abdulhadi Karakeçili kimdir? Meral Akşener, Abdulhadi Karakeçili olayı ne? Abdulhadi Karakeçil'ye Dicle elektrik tarafından yapılan açıklama!

Şanlıurfa'da yaşanılan olay sonucunda Abdulhadi Karakeçili kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında bilgisi olmayan vatandaşlar ise Meral Akşener, Abdulhadi Karakeçili olayı ne? Araştırmasını yapıyorlar. Peki, Abdulhadi Karakeçili kimdir? Meral Akşener, Abdulhadi Karakeçili olayı ne? İşte Abdulhadi Karakeçil'ye Dicle elektrik tarafından yapılan açıklama!

Meral Akşener'in Şanlıurfa'da halkı dinlerken söz alan çiftçinin ağzından çıkan sözler, vatandaşlar için merak uyandırdı. Meral Akşener ile arasında gerçekleşen diyalog ise birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve detaylıca araştırılıyor. Peki, Abdulhadi Karakeçili kimdir? Meral Akşener, Abdulhadi Karakeçili olayı ne?

ABDULHADİ KARAKEÇİLİ KİMDİR?

Şanlıurfa'da Meral Akşener'in halkı dinlerken söz alan çiftçi Abdulhadi Karakeçili hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Konuşmaları sırasında elektrik faturalarına isyanda bulunan karakeçili, mazot fiyatlarına da tepki gösterdi.

MERAL AKŞENER, ABDULHADİ KARAKEÇİLİ OLAYI NE?

Meral Akşener'in Şanlıurfa'da halk ile konuştuğu sırada açıklamalarda bulunan Abdulhadi Karakeçili şu açıklamalarda bulundu;

"2001'den beri çiftçilik yapıyorum Şanlıurfa'da, bakın bana 1 aylık gelen elektrik faturası 1 milyon 146 bin lira. Biz sıcak bölgenin insanları sürekli devlet büyüklerimize saygı gösterir, severiz, biz size de oy veririz. Torbalarca oyu AKP'ye verdik. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Şu anda 8-10 saat bütün bölgede elektrik kesiliyor. Kar elde etmesine rağmen zulüm yapıyor. Benim köyümde çiftçilik yaptığım alanda Atatürk Barajı 30 kilometre, ikinci kata çıkıyor görünüyor. Bize suyu vermiyor, bölgenin elektrik yükünü çeken bizim bölge, doğal bir nehir yapıp Habur'a götürüyorlar suyu, çılgın bir proje peşinde. Devletin bize madalya takması lazım. Biz devlet arazisi işletiyoruz. Bize gelen faturalar 1 trilyona aşkın. Elimdeki araba, traktör icralık. İstediğimiz tek şey var; Atatürk barajını tam kapasiteyle çalıştırın, ikincisi de bizi üretimde engellemeyin. Para istemiyoruz, destekleme istemiyoruz. Gübre uçtu, mazot uçtu. Hiçbir şey istemiyoruz, hepsinin üstesinden geliriz. Çalışmaktan şikayetçi değiliz şikayetçi olan bir kişi var o da AKP hükümeti."

DİCLE ELEKTRİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dicle elektrik tarafından Abdulhadi Karakeçili, Meral Akşener olayına ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Abdulhadi Karakeçili, 2017 yılından beri yaklaşık 600 dekardan fazla tarlasında mısır ekimi yapmaktadır. Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvurusu yoktur. Kendisi tarımsal sulama amacıyla ihtiyaç duyduğu elektriği bu nedenle her defasında farklı yöntemler deneyerek kaçak kullanmaktadır. Kendisinin açtığı 400-500 metre derinlikteki kuyulardan su çekmek için kullandığı ve bedelini ödemediği elektriğin miktarı, 250 meskenin tükettiği elektrik miktarına eşdeğerdir. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde kaçak kullanımı tespit edilip, abonelik yapması konusunda defalarca uyarılmasına rağmen kayıtsız tüketimde ısrar etmeye devam etmiştir. Yasal mevzuattan kaynaklanan yetkilerimize dayanarak tüketimlerinin takip edilmesi amacıyla sayaç montajı yapılmıştır. Sayaçta tüketilen enerji miktarına göre kaçak faturaları düzenlenmiştir. Tespit edilen kaçak tüketimlerin gecikme cezasıyla birlikte toplam tutarı 4,2 milyon liradır"