Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol hakkında merak edilenler arasında Abdulbaki Erol öldü mü, neden öldü? Abdulbaki Erol kimdir? Abdulbaki Erol kaç yaşında? soruları yer alıyor. Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Abdulbaki Erol (Seyyid Abdülbaki El-hüseyni) hakkında Abdulbaki Erol öldü mü, neden öldü? Abdulbaki Erol kimdir? Abdulbaki Erol kaç yaşında? soruları gündemde yer alıyor.

Abdulbaki Erol öldü mü, neden öldü? Abdulbaki Erol kimdir? Abdulbaki Erol kaç yaşında? merak edilenler arasında yer alıyor. Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol'un hayatını kaybettiği haberlerinin ardından Abdulbaki Erol öldü mü, neden öldü? Abdulbaki Erol kimdir? Abdulbaki Erol kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

ABDULBAKİ EROL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi. Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol dün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CEMAATTEN BİLGİLENDİRME

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbbld Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, Pendik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın ederken, cenaze namazı sırasında da büyük izdiham oluştu. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

"SEVENLERİNE VE TALEBELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

MENZİL ŞEYHİ ABDULBAKİ EROL KİMDİR?

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) Erol Hazretleri, Menzil tarikatinin şeyhidir. Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 2 Mayıs 1949 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 1993 yılında Muhammed Raşit Elhüseyni'nin vefatından sonra Menzil'de irşad görevini üstlenmiştir. Abdulbaki Erol genç yaşlarında verem hastalığı geçirmesi üzerine tedavi için Ankara'ya gönderilmişti.

Menzil şeyhi Abdulbaki El-Hüseyni 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.