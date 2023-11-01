Abdigör Köfte tarifi! MasterChef Abdigör Köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en lezzetli Abdigör Köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştı. Doğu Anadolu mutfağından bir lezzet olan Abdigör Köfte, ağızda dağılan kıvamı ile öne çıkıyor. Peki, Abdigör Köfte nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir? İşte, hem MasterChef'te hem de evde kolaylıkla hazırlanabilecek Abdigör Köfte tarifi.

Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Abdigör Köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Abdigör Köfte nasıl yapılır? Abdigör Köfte nedir? Abdigör Köfte nasıl yapılır, Abdigör Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Abdigör Köfte yapıldı, evde klasik Abdigör Köfte yapıldı! İşte en güzel Abdigör Köfte!

ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ!

Abdigör Köfte - Ağrı

Abdigör Köfte Malzemeleri Nelerdir

1 kg dana bonfile

2 adet yumurta

1 adet soğan

2 çorba kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Garnitür için

2 adet patlıcan

250 gram sivri biber

1 bağ maydanoz

1 kg domates

Abdigör Köfte Nasıl Yapılır

Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövünlür. Ete 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. 25 dakika daha dövülür. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un eklenip yoğurulur. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su konur. 2 tatlı taşığı tuz eklenir. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atılır. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, ıslak el ile şekil verilir ve suya atılır. Tencerenin kapağı kapatılıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirilir. Köfteler piştikten sonra, suyu süzülür. Köfteler, tereyağında kavrulur. Sunum için servis tabağında pilav havuz şeklinde açılır. Üzerine köfteler bırakılır. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosu ilave edilir. Garnitürle süsleyerek servis yapılır.

Kaynak: 2011 Ağrı Kültür ve Turizm Rehberi