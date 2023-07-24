Abdestsiz Kuran okunur mu? Abdestsiz sure okunur mu?

Abdestsiz Kuranı Kerim okunur mu? Abdestsiz sure okunur mu? Abdestsiz Kuranı Kerim meali okunur mu? Abdestsiz Kuranı Kerim dinlemek günah mıdır? Kuranı Kerime abdestsiz dokunmak caiz midir? Kuranı kerimi abdestsiz okumanın durumu nedir? Abdestten kasıt namaz abdest mi yoksa gusül abdesti midir? Hangi durumlarda abdestsiz kuran okunur mu hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Abdestsiz Kuran okunur mu? Kuranı Kerim içerisinde Allah'ın emirleri ve yasakları bulunan kullarına gönderilmiş kutsal bir kitap olduğu için okuma adaplarına da uyulması şarttır. Yüce yaratan tarafından insanlığa gönderilmiş bir kitabın önemi büyük olduğu için ona dokunurken, okurken ve dinlerken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kuran okunduğunda alınacak sevaplardan faydalanabilmek için abdestli olmak, Kuranı Kerim okunduğunda dinlemek ve Kuranı Kerim okurken de hüzünlü bir şekilde okumak alimlerce önemli sayılmaktadır.

ABDESTSİZ KURAN OKUNUR MU?

Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir?

Kur'ân-ı Kerîm'in, ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber, Allah kelamı olduğundan, ezberden okunduğunda da abdestli olunması, bazı âlimler tarafından tavsiye edilmiştir (Nevevî, el-Mecmû', 2/69). Ancak Kur'ân'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur'ân'ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler ittifak etmiştir (bkz. Merğinânî, el-Hidâye, 1/33; Nevevî, el-Mecmû', 2/65; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/59). İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî'den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/59). Bu görüşün delili "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir." (el-Vâkı'a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Amr b. Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan "Kur'ân'a ancak temiz olan dokunsun." (Muvatta', Kur'ân, 1 ) hadis-i şerifidir.

Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur'ân'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi amelî sünnet oluşmuştur. Kur'ân'ın Allah kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur'ân'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.