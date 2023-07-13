Kadın ve erkek abdest alınışı arasındaki farkı öğrenmek isteyenler ile abdest almak isteyen vatandaşlar ya da ergen çocuklarına bunları küçük yaşta öğretmek ve göstermek isteyenler konu ile ilgili merak ediyorlar. Peki, Abdest nasıl alınır erkek? Abdest nasıl alınır erkek resimli, sırasıyla, Hanefi, Şafii nasıl alınır? Erkekler için abdest nasıl alınır?

Namaz abdesti almayı her Müslümanın bilmesi gerekir. Dini bir görev olan ve yerine getirmemiz gereken bu durum için bilmeyenler ya da öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Peki, Abdest nasıl alınır erkek? Abdest nasıl alınır erkek resimli, sırasıyla, Hanefi, Şafii nasıl alınır? Erkekler için abdest nasıl alınır?İşte detaylar…

ABDEST NASIL ALINIR ERKEK?

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir. Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır. Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür. Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

ABDEST NASIL ALINIR ERKEK, RESİMLİ, SIRASIYLA?

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır. Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır. Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir. Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir. Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.